さまざまなアーティスト活動を行うのんの2026年版カレンダー「non now」の予約受付が開始された。本商品は12月1日（月）まで予約を受け付けている。 【写真】のん2026年版カレンダー「non now」 「旅」がテーマとなっている2026年版のカレンダー、そのタイトルは「non now」。のんの旅の空気を閉じ込めた、ロードムービー調のフォトアートカレンダーとなってい