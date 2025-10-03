モデル・タレントの滝沢カレンさんが自身のインスタグラムのストーリーズで仕事復帰を報告しました。【写真を見る】【滝沢カレン】「今日からお仕事戻らせていただきます」第1子出産報告から２か月仕事復帰を報告滝沢さんはインスタグラムのストーリーズに3枚の画像を投稿。１枚目の画像では、「おかえり」の金色の文字と、ピンクと白のハート形のバルーンアートの横に、穏やかな表情で立つ滝沢さんの姿が映し出されています。そ