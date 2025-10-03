元AKB48の高城亜樹（34）が3日、インスタグラムを更新。事務所移籍を発表した。「この度、前所属事務所の株式会社アイエス・フィールドから移籍し10月1日より株式会社ホリプロに所属いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「本日誕生日を迎え人生の半分、芸能のお仕事をさせていただけでいることに感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。高城は16年にAKB48を卒業。翌17年11月からアイエス・フィールドへ所属