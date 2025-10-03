私はツバサです。伯父から送られてきた気持ち悪いメッセージを父に見せると、次の日すぐに話し合いに行ってくれました。だけど両親の顔を見る限り、あんまりいい結果にはならなかったみたいです。母に言われた通り一応LINEはブロックしたので、これ以上何もないといいんですが……。今まで関わることもほとんどなかったのに、今になって突然距離を詰めようとしてくるところが怖いです。しかもLINEの内容も気持ち悪い。早くおさまる