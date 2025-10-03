2024年のパリオリンピック™で女子フェンシング初のメダルを獲得した宮脇花綸選手が9月26日、静岡市で開かれたイベントに登壇しフェンシングの魅力を語りました。 【動画】パリオリンピック™フェンシング銅メダル 宮脇花綸選手が魅力語る 迫力ある剣さばきも披露＝静岡市葵区 イベントにゲストとして登壇したのは、パリオリンピック™、フェンシング女子フルーレ団体で銅メダルを獲得した宮脇花綸選手です