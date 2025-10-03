¡Ö¼«»£¤ê²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤âEXILE¤ÎTAKAHIRO(40)=Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô½Ð¿È=¤ÎºÊ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÉð°æºé(31)¤¬¡¢ÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ë1Æü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤òË¬¤ì¤¿Éð°æ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖESPACIO NAGOYA CASTLE³«¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾¸Å²°¾ë¤Î¼Ú·ÊŽ¥Ž¥Ž¥°µ´¬¤Ç¤·¤¿¡¢¡¢¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ÎÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤òÇØ¤Ë»£±Æ¤·