大相撲九州場所（11月9日初日）の開催を告知する「御免札」が3日、会場となる福岡市の福岡国際センター前に設置された。日本相撲協会の同場所担当部長を務める浅香山親方（元大関魁皇）＝福岡県直方市出身＝は「だんだん場所が迫ってきたという感じがする」と語った。九州場所のチケットは2年続けて完売。しかも一般前売り初日の9月20日に完売し、日本相撲協会によると九州場所としては1995年以来30年ぶりという。同年は12勝3