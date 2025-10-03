＜ロッテ選手権2日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンド。日本勢11人全員がホールアウトを迎えた。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較初日に単独首位発進を決めた岩井明愛は5バーディ・1ボギーの「68」をマーク。トータル12アンダー・2位タイの好位置につけて、決勝進出を決めた。畑岡奈紗は「69」で回り、こちらもトータル10アンダー・4位タイと上位をキープ。