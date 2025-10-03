＜アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権初日◇2日◇セント・アンドリュース（7318ヤード・パー72）、カーヌースティ ゴルフ リンクス（7394ヤード・パー72）、キングスバーンズ ゴルフ リンクス（7227ヤード・パー72）＞DPワールド（欧州）ツアーは、第1ラウンドが終了した。日本勢で唯一出場する川村昌弘は、1バーディ・3ボギーの「74」で回り、2オーバー・155位タイと出遅れた。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイン