10月3日発表 週刊少年ジャンプ編集部は10月3日、「週刊少年ジャンプ」45号の「ワンピース」が作者体調不良により休載となると、公式Xにて発表した。 同ポストによると、45号の目次やアンケートハガキに「ワンピース」は掲載されているものの、印刷の工程上、修正が間に合わなかったとのこと。 なお、尾田栄一郎の体調は既に回復しており、次回は10月14日発売予定の「週刊少年ジャン