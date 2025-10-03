2025年9月、約8か月ぶりに全面運航を再開した駿河湾フェリーは、新たにプロペラに損傷が見つかり、再び当面の間運休にすると発表しました。 【動画】駿河湾フェリーまた運休 プロペラが鎖やロープ巻き込み損傷 再開時期の見通し立たず＝静岡 駿河湾フェリーの運営法人によりますと、9月30日の運航中にエンジン音や船体の振動に異常が見られ、点検の結果、鎖やロープを巻き込んだことでプロペラが