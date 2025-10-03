国会議事堂自民党の石井準一参院国対委員長は3日、政府が臨時国会の召集日を伝達する議院運営委員会理事会について、8日午前に開催される見通しだと記者団に明らかにした。政府は15日召集の方向で調整している。召集1週間前に与野党に伝達するのが通例となっている。臨時国会では、4日に自民新総裁が選出されるのを受け、首相指名選挙で石破茂首相の後任が選出される。