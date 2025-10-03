元AKB48の女優川栄李奈（30）が、2日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。ずっと会いたかった俳優と10年ぶりに再会した。川栄は番組との事前打ち合わせで、その俳優を「初めて見た、裏表が全くない人」と回想。11年前のラジオ番組で初共演したという。VTRでは、当時グループに加入したばかりの川栄が歌もダンスも苦手だったことから「常にやめたい」と思っていたこと、その俳優との共演により「心から笑わ