元乃木坂46のタレント松村沙友理（32）が、5日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。恋人と別れる際に「全然こじれないタイプ」と告白した。番組で行った調査の結果、別れが多い季節は秋ということから、スタジオでは別れのエピソードについて語った。松村は「私全然こじれないタイプ。スパっと終わっちゃう。急に興味なくなっちゃう。直前まで仲良くしてたのに、急に会うの面倒くさいなとか」