表紙に米津玄師が登場した『GINZA』11月号が10月10日（金）にマガジンハウスより発売される。 【画像】米津玄師と奥山由之監督のツーショットロングインタビュー 『GINZA』11月号の特集は「銀座を遊ぼう！THE GINZA BOOK」。目まぐるしく変わるあこがれの街、銀座を、GINZAが8年ぶりに大特集した。ファッション、フード、カルチャーなど銀座三丁目の編集部から歩いて探した銀座の今が掲載されている