落語家の春風亭一蔵がパーソナリティを務めるラジオ番組『春風亭一蔵 ラジオマガジンフライデー！』（文化放送・金曜日午前8～11時30分）10月3日の放送では、パートナーの水谷加奈アナウンサーとともに、気になるニュースについてトークを繰り広げた。 水谷「ここからは最近世間を賑わせている話題を一蔵さんに斬ってもらいましょう。まずはどんな話題からいきますか？」 一