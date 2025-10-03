11月3日に東京ドームにて初開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』の、オールラインナップ動画が公開された。 （関連：【映像あり】BE:FIRSTやKAWAII LAB.らが出演する音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』オールラインナップ動画） 出演アーティストは、BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、T