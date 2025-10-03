ここまで面と向かって拒絶されると、傷つくというより呆れてしまったそうです。それにしてもなぜこんなに嫌われているのでしょう…娘や孫への態度を見ると、ふだんはとてもやさしそうな人ですが…【まんが】俺が妻の母に嫌われている理由(ウーマンエキサイト編集部)