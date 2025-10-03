植田日銀総裁に失望「緩和的な金融環境を維持することが大切」発言で円全面安 東京時間は植田日銀総裁の発言を受け円全面安、ドル円は一時147.77円付近までまで上昇した。 日銀の中で最もハト派な野口委員が金融政策調整の必要性に言及したことや、きのうの内田日銀副総裁の日銀短観を評価する発言などを受け、植田日銀総裁が利上げに前向きなタカ派メッセージを発するのではないかとマーケットは期待していたよ