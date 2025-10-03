巨人２軍が３日、ウエスタン王者の中日と戦うファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）へ向けて、同球場で前日練習をスタートさせた。１軍に出場選手登録されているメンバーでは、宮原駿介投手、山瀬慎之助捕手、石塚裕惺内野手、浦田俊輔内野手、佐々木俊輔外野手が参加した。巨人２軍は、今季８０勝４４敗２分けで２年ぶり２９度目となるイースタン優勝を達成。ファーム日本選手権では、１６年以来９年ぶり９度目のファー