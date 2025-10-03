イースタン・リーグのオイシックスは３日、小林慶祐投手の現役引退を発表した。小林は八千代松陰高―東京情報大―日本生命から１６年ドラフト５位でオリックスに入団。２０年途中で阪神に移籍し、２３年まで在籍。ＮＰＢ通算成績は１０４試合登板、２勝４敗９ホールド。昨年からオイシックスに所属。今季はイースタンで３２試合に登板して１勝３敗だった。【小林投手コメント】２０２５年シーズン限りで現役を引退します。