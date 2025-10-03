生成ＡＩ（人工知能）を用いた検索サービスを手がける米新興企業パープレキシティは１日、ＣＮＮなど欧米の大手報道機関７社と記事の利用契約を結んだと発表した。７社の記事がパープレキシティのＡＩ検索サービスを通じて利用者に提示され、利用状況に応じて収益が還元されるという。発表によると、ＣＮＮのほかに利用契約を結んだのはワシントン・ポスト、ロサンゼルス・タイムズ、フォーチュン、ル・モンド、フィガロ、ファ