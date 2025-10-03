俳優で画家の片岡鶴太郎（70）が2日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。プロボクシングのライセンスを取得した理由を語った。片岡はお笑い芸人としてデビュー。フジテレビ「オレたちひょうきん族」でブレークした。その後、86年にTBS「男女7人夏物語」をきっかけに俳優としての活躍の場を広げた。88年にはプロボクシングのライセンスを取得した。片岡は「ボクシングは子供の頃か