わずか10数秒だが、それを見ただけでも満足できる時間がある。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月2日の第1試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が出場。麻雀業界を問わず評価が高い抜群のスタイルを入場シーンで披露し、ファンの間では「この入場だけで見る価値ある」と話題沸騰となった。【映像】ウエストもキュッ！高宮のスタイルが映えるユニフォーム姿Mリーグには芸能界から麻雀界へ、麻雀界から芸能界へと活躍の