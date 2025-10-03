歌手和田アキ子（75）が3日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。5日に放送する自身がMCのTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）が番組40周年を迎えることもあって、宣伝目的でサプライズ登場し、スタジオを沸かせた。番組冒頭でMCの恵俊彰が「お客さまがいらっしゃってます。あさって放送の『アッコにおまかせ！』40周年記念スペシャルから和田アキ子さん、峰竜太さんです」と紹介した。赤いスーツを