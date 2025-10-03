フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が30日、キャスターを務める同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。群馬県前橋市の小川晶市長が市職員の既婚男性とラブホテルで打ち合わせを重ねていた問題をめぐり、小川氏が2日、市議会議員に再度、説明の機会を持ったニュースをめぐり「もやもやが募る」と語った。小川氏は2日、市議会議員に対し、9月26日に続き再度の説明の機会を持ち、富田公隆議長によると