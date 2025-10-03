カルディコーヒーファームでは、2025年10月1日から3種の味わいのコーヒー豆が楽しめる「コーヒーの日バッグ」を数量限定で発売中です。 大容量トートでうれしい人気のコーヒー豆3種類と、オリジナルバッグがセットになった商品です。価格は2400円。ひとり5個まで購入可能です。数量限定のため、なくなり次第終了します。コーヒーは、ブラジル豆の優しい甘さが特徴で人気ナンバーワンの「マイルドカルディ」（200g）、香ばしく華や