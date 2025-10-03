午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３１１、値下がり銘柄数は２６３、変わらずは３８銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に電気機器、情報・通信、電気・ガス、繊維など。値下がりで目立つのは鉱業、非鉄金属、石油・石炭など。 出所：MINKABU PRESS