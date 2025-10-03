くら寿司は10月3日から、旬の味覚を集めた「新物うに」フェアを期間・数量限定で実施する。中でも注目は、一枚板に贅沢に並べた新物ウニを使った「新物板うに手巻きセット（5貫分）」。有明海苔に包んで楽しむこのセットは、1680円で提供され、10月5日までの3日間限定販売。数量限定のため、提供は予定数に達し次第終了となる。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】そして軍艦巻の「新物うに（一貫）」（230円）