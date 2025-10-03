Image: Tetyana_Pidkaluyk / Shutterstock.com ヘッドセット、スマートグラスでテック業界をリードするのはMeta。VRヘッドセットとしてQuest 3が安定するなか、Ray-Banとコラボしたスマートグラスは第2世代に突入し、Oakleyとのコラボも新モデルが発表されました。Google（グーグル）は、まだモノはリリースされていないものの、スマートグラスの開発で韓国発のGentle Monsterとのコラボを