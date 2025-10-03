楽天は3日、辛島航が2日に神奈川県内の病院で左肘関節クリーニング術を行ったと発表した。試合復帰まで3〜4ヶ月を要する見込みだ。辛島はプロ17年目の今季、2試合に登板して、0勝2敗、防御率10.50だった。