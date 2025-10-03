４日から飾られる漫画家の描いた行灯＝９月３０日、荏柄天神社漫画家らが使い古した筆を供養する荏柄天神社（鎌倉市二階堂）で５日、恒例の絵筆塚祭が行われる。有名漫画家らが描いた行灯（あんどん）約７０基が４、５の両日、境内に飾られる。学問の神・菅原道真を祭る同神社の境内には河童（かっぱ）が描かれた高さ３メートルの絵筆塚がある。河童の絵を描き続けた漫画家、清水崑さん（１９１２─７４年）がすり切れた筆を同