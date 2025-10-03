ChatGPTの開発元であるOpenAIの評価額が5000億ドル(約73兆8000億円)に達しました。これにより、イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業「SpaceX」を抜いてOpenAIがスタートアップで最も高い評価額の企業となりました。OpenAI Completes Share Sale at Record $500 Billion Valuation - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-02/openai-completes-share-sale-at-record-500-billion-valuationOpenAI overtake