「RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL」記念撮影 「RADWIMPS 20th YEAR SPECIAL」が、10月11日よる11時00分からNHK総合とBSP4Kで放送される。バンドの20年の歩みを音楽で振り返るように代表曲の数々をライブハウスさながらの熱狂の中でパフォーマンスする。【写真】熱いライブを繰り広げるRADWIMPS今年11月にメジャーデビュー20周年を迎える RADWIMPS。ジャンルに捉われない音楽性と恋愛から死生観までを哲学的に、情緒的