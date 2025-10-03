女優の玉城ティナが2日にインスタグラムを更新。青髪のソロショットを公開すると、ファンから「美しい」「今シーズン最高の俳優の一人」といった反響が集まった。【写真】玉城ティナ、イメージ激変の青髪姿（4枚）玉城が投稿したのは、自身が出演するNetflixシリーズ『今際の国のアリス』シーズン3からのオフショット。写真にはボブヘアを青く染めた彼女の姿が収められている。本作でアニオタの大学生・レイを役を演じている