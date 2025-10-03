テレビアニメ『ご近所物語』放送30周年を記念して、全50話が8日午後8時15分より毎週1話ずつYouTube「東映アニメーションミュージアムチャンネル」にて配信がされることが発表された。【画像】使いやすそう！『天使なんかじゃない』『ご近所物語』『NANA』のLINEスタンプ120点一覧本作は、大ヒット作『NANA』などで知られる、矢沢あい氏の同名漫画が原作。主人公、幸田実果子は「矢澤芸術学院」の通称“ヤザガク”に通う高校1年