大阪・堺市にある世界遺産の仁徳天皇陵古墳（大仙陵古墳）を上空１００メートルから眺めることができるガス気球が４日から一般運航されるのを前に、３日に同市の大仙公園で記念式典が行われた。ガス気球は２０２３年５月に運航開始予定だったが、直前にヘリウムガスの漏出により延期されていた。新たな気球が今年９月下旬に到着し、テストを繰り返してきた。この日の式典には大阪府・吉村洋文知事、堺市・永藤英機市長らが出席