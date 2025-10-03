手品師でタレントのマギー審司（５１）が妻の誕生日を祝福し、夫婦ショットを披露した。３日にインスタグラムを更新し、「１０月１日は妻の誕生日でした。昼は夫婦でランチで夜は子供達が色々考えてママのお祝いをしてくれました」と報告。「僕が言うのもなんですが、、いい家族ですね〜みんな健康でこれからもよろしくね」とつづり、夫婦でニッコリ。フォロワーは「素敵です」「綺麗な奥様ですねぇ〜」「これからも素敵な