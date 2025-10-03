小泉農林水産大臣は最新のコメの平均価格について、前の週から値下がりし、5キロあたり4211円だったと明らかにしました。小泉農水大臣は、先月22日から28日までに全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格が、前の週より35円下がって4211円だったと明らかにしました。値下がりは2週連続ですが、4000円を超える高値が続いています。当初8月末までとされていた随意契約の備蓄米の販売期限が延長され、引き