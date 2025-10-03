きょう3日（金）午後も、西日本では雨が降ったりやんだりが続くでしょう。長崎県では今夜からあす4日（土）明け方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。【写真を見る】【3日・きょうの天気】長崎で夜以降 線状降水帯発生のおそれ明るいうちに安全確保を関東は気温アップダウンが激しい週末に■壱岐・対馬は24時間で200ミリ近い大雨予想長崎県では今夜からあす4日（土）明け方