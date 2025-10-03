2日、フリーキャスターの山本萩子さんがインスタグラムを更新。29歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【山本萩子】誕生日を報告「29歳、数字に見合った人間になるため引き続き精進します！」山本さんは、バースデープレートを手に笑顔を見せる、自身の写真を投稿。「29歳、数字に見合った人間になるため引き続き精進します！いつもありがとうございます」と、29歳になった意気込みと、感謝を綴りました。そして