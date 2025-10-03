3日午後0時48分ごろ、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は東京湾で、震源の深さはおよそ110km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、千葉県の市川市と白井市、東京都の町田市です。【各地の震度詳細】■震度2□千葉県市川市白井市□東京都町田市■震度1□千葉