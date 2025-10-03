超ときめき♡宣伝部が3日、都内で「ジョンソンボディケアVCアロマミルク」新発売記念記者発表会に出席した。今年で20周年を迎える同ブランドのイメージキャラクターに就任。普段からジョンソンボディミルクを愛用しているといい、辻野かなみ（26）は「自分を好きでいられるように、スキンケアやボディケアを毎日欠かさずにやって、少しで自信をつけられるように努力しています」と語った。坂井仁香（24）はライブの後に使