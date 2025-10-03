◇MLB カブス3-1パドレス(日本時間3日、リグリー・フィールド)MLBワイルドカードシリーズでカブスに敗れたパドレスのダルビッシュ有投手がシーズンを振り返りました。ダルビッシュ投手はこの日のシリーズ第3戦で先発し2回途中21球2失点で降板。チームも2点差で敗れダルビッシュ投手のシーズンが終わりました。今季は右肘の炎症で開幕から出遅れ7月8日に初登板。それでも7月31日に今季初勝利で日米通算単独トップとなる204勝をマー