元Little Glee Monsterの荒井麻珠（27）が、11月12日に東京・渋谷のLINE CUBE SHIBUYAで開催される、シティーポップの名曲を集めたコンサートに出演することが3日、発表された。中川晃教、森崎ウィン、福田未来と共演する。コンサートでは「真夜中のドア」（松原みき）、「RIDE ON TIME」（山下達郎）、「Rainy Blue」（徳永英明）ら世代を超えて愛される楽曲の数々を歌唱。武部聡志氏が総合プロデューサーを務める。荒井はコメン