元乃木坂46のタレント松村沙友理（32）が、2日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。一目ほれタイプと明かした。松村は「私結構一目ほれタイプです。脳みそプリンセスなんで、プリンセスって出会った瞬間恋に落ちるじゃないですか」と語った。南海キャンディーズ山里亮太は「好きになったらどうやってアプローチするの？」と質問した。松村は「すごい予定空いてる風にしちゃう」と告白。「（相