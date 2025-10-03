現地時間の2025年10月1日(水)10時頃、アメリカのアリゾナ州トールソンでAmazonの配達ドローン2機がクレーンに衝突して墜落するという事故が発生しました。Two Amazon delivery drones crash into crane in commercial area of Tollesonhttps://www.abc15.com/news/region-west-valley/tolleson/two-amazon-delivery-drones-crash-into-crane-in-commercial-area-of-tollesonAmazon halts drone deliveries in Arizona after two cr