金沢市で27日、高校生のプレゼンバトルが行われました。テーマは脱炭素社会。社会問題と本気で向き合う高校生の姿を追いました。高校生「カーボンニュートラルも実現します」「振動発電で発電します」「より充実できるような社会を作っていきたいと思います」金沢大学で行われた白熱のプレゼンバトル。北海道・石川県・佐賀県で行われた予選を勝ち上がった6チームが発表しました。テーマは「10年後に体育館をカーボンニュートラル