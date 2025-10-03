この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、トリッシュ(@torish935)さんの投稿です。工作のためにお菓子の箱やラップの芯などを取っておく、という家庭もあるのではないでしょうか。トリッシュさん一家は、トイレットペーパーの芯を誰も捨てないようにしているそう。ペーパーの芯を大量に使った鮮やかな作品に、注目が集まりました。一体何ができるのでしょうか？ トイレ