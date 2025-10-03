LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」で、「シーズナルセール」を10月1日正午から19日正午まで開催している。最大40％のPayPayポイントを獲得でき、即時使用ができる。いずれもポイント利用後の料金は、シギラベイサイドスイート アラマンダ（2名朝食付）が29,530円から、ハイアットリージェンシー東京ベイ（2名素泊まり）が16,380円から、メルキュール富山砺波リゾート＆スパ（同）が6,020円から、